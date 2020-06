"Avengers"-Star sieht Probleme Mangelnde Marvel-Diversität: Anthony "Falcon" Mackie spricht Klartext

Schauspieler Anthony Mackie (41) ist bei Marvel dick im Geschäft. In den "Avengers"- und einigen Solofilmen gehört er als Falcon fest zum Heldenensemble, mit "Falcon & The Winter Soldier" hat er zudem noch eine eigene Serie beim Streaminganbieter Disney+ in der Pipeline. Dennoch vermisst Mackie vor und speziell hinter der Kamera die Diversität, für die die Mavel-Superhelden eigentlich einstehen, wie er nun im Gespräch mit "Variety" verraten hat.