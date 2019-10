Avengers: Age of Ultron, Team Alpin, ... TV-Tipps am Donnerstag

23:00 Uhr, VOX, Hancock, Actionkomödie

John Hancock (Will Smith) ist eigentlich ein unverwundbarer Superheld. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von Los Angeles. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten?