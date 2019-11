Avatar, Sniper, ... TV-Tipps am Donnerstag

21:00 Uhr, SWR/SR, "Einheit sofort!" 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, Doku

Der Fall der Mauer am 9. November 1989: ein historischer Wendepunkt - nicht nur für das damals noch geteilte Deutschland. Kamerateams aus der ganzen Welt hielten die Ereignisse in Berlin im November 1989 fest. Was aber geschah in der DDR-Provinz?