Autounfall in Los Angeles Helen Hunt musste kurzzeitig ins Krankenhaus

Was ist passiert?

Ein schwarzer SUV, in dem Hunt laut dem US-Portal "TMZ" als einzige Passagierin auf der Rückbank saß, war beim Überqueren einer Kreuzung von einem weißen Auto gerammt und auf die linke Seite gedreht worden. Der SUV kam auf den Türen zum liegen, wie auf Bildern des Vorfalls zu sehen ist. Hunt sei zusammen mit weiteren Personen umgehend für eine Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Noch am Abend habe man sie aber entlassen.