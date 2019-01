Vaterstetten - "Eine spektakuläre Unfallflucht" hat sich der Polizei in Poing zufolge am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Segmüller" abgespielt. Dort blieb ein 77-jähriger Münchner nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in seinem Wagen an einem Randstein hängen, sodass das er beschleunigen musste, damit sein Auto rückwärtsfahren konnte.