Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Touren-Tipps mit Märchen zu kombinieren?

Als professionelle Geschichtenerzählerin war ich 2018 in Österreich auf einem der größten Erzählkunst-Festivals der Welt auf Tour – mit bayrischen Sagen und Märchen. Egal ob im Kaufhaus vor 60 Leuten oder auf großer Bühne mit über 500 Zuhörern, die witzigen und berührenden Geschichten haben sofort die Herzen der Menschen erobert. Was lag also näher, nach meiner Rückkehr, die Geschichten dort zum Leben zu erwecken, wo sie herkamen: an den oberbayrischen Orten, Seen und Berggipfeln. Meine Wanderleidenschaft hat mich schon oft auf diese märchenhaften Pfade geführt. Nun wurde ein anregendes Büchlein für daheim und unterwegs daraus.