Autoreifen zerstochen? Ben Tewaag: Festnahme in Berlin!

Ben Tewaag: Autoreifen zerstochen?

Ben Tewaag musste mit zur Wache, erst gegen 3.30 Uhr war er wieder auf freiem Fuß, berichtet "Bild". Was sagt Ben Teewag zu den Vorwürfen? Er zu "Bild": "Ich laufe doch nicht durch Berlin und steche wahllos auf Autoreifen ein."Das Wohnmobil, dessen Reifen dran glauben musste, gehört demnach einem langjährigen Kumpel, der Tewaag kurzzeitig erzürnt hat. "Er hat in seiner Wohnung gepennt und mich nicht reingelassen. Und meine ganzen Sachen waren in seiner Wohnung. Da war ich halt sauer."