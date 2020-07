Autokonzert in Stuttgart Bei Danksagung abgewürgt: Nena entschuldigt sich bei Moderatorin

"Liebe Nadja, ich habe Dich vorgestern offensichtlich am Ende einer Dankesrede unterbrochen. Dafür möchte ich mich von Herzen und persönlich bei Dir an dieser Stelle entschuldigen", schreibt Nena via Facebook. Es sei ihr im Eifer des Gefechts nicht bewusst gewesen: "Ich stand hinter der Bühne, hab' meinen Namen gehört, und das war mein Signal. Nach so langer Zeit ohne Live-Konzert wollte ich da einfach nur loslegen", beschreibt die Sängerin den Moment.