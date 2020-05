Autokinos feiern Renaissance Pochers starten Autoshow: Auch diese Stars stehen auf der Bühne

Ganz neu ist diese aktuelle Hannoveranische Idee allerdings nicht. So ist Revolverheld bereits richtig auf Autokino-Tour: Am 20. Mai geht es zunächst in Giessen los, via Erfurt folgt dann der Auftritt in Hannover. Weitere Termine sind wahrscheinlich. Sido hat seine ersten Autokino-Konzerte ebenso bereits hinter sich gebracht, wie auch seine Rapkollegen Alligatoah (30) und SSIO (31), die unter anderem in Düsseldorf auf der Bühne und der dazugehörigen Leinwand bewundert wurden.