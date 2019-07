Autohaus-Eröffnung von Jaguar Land Rover Die Autos von James Bond parken jetzt in München

Jochen Schweizer: "Durch Wasserlöcher oder die Wüste brettern"

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich Benzin im Blut habe", gibt Abenteuer-Unternehmer Jochen Schweizer (62) zu. "Ich glaube, in unserem Portfolio dreht sich das meiste um Spaß mit Autos, weil es einfach ein schönes Geschenk ist: Es ist fast egal, ob Männer oder Frauen, jeder will gerne mal mit einem Porsche, Ferrari oder Jaguar über den Nürburgring heizen. Und jeder hat Spaß dran, durch die Wüste zu brettern oder durch den Dschungel, durch Wasserlöcher, einfach mal das Auto an die Grenze treiben."

"In Afrika war ich gerade mit den Kandidaten für meine Show mit einem 64er-Land-Rover unterwegs. Das ist natürlich eine ganz andere Art zu fahren: Das Kuppeln kostet Kraft, du musst das Lenkrad förmlich rumreißen. Das ist noch ein Auto mit wenig Technologie. Das hat mich ein bisschen an mein allererstes Auto erinnert: einen VW Käfer, gebraucht für 50 Mark. Auch ein toller Wagen, mit dem ich viel erlebt habe."

Vivianne Geppert: "James Bond sollte ein Mann bleiben. Ein richtiger Gentleman"

Auf schnelle Autos steht auch Viviane Geppert (28): "Ich habe schon ein bisschen Pfeffer unterm Hintern, also ich fahre gerne schnell, aber sicher". Den C-X75 finde sie "schon sehr sexy". Privat fahre sie aber tatsächlich einen Range Rover Evoque: "Man fühlt sich wie in so einem Raumschiff und gleitet über die Straße. Bei kleineren Autos sitzt du sehr tief, ein SUV gibt mir als Frau Sicherheit. Das mag ich."

Wer soll denn eigentlich ihrer Meinung nach Daniel Craig als 007 beerben? Es gibt ja gerade Gerüchte, dass Marvel-Star Lashana Lynch die neue 007 in "Bond 25" werden soll: "Generell finde ich es cool, weil Frauen sollten alle Rollen spielen können, die sonst Männer haben - Charlize Theron war gerade fantastisch in 'Atomic Blonde'. Aber James Bond sollte James Bond bleiben: ein Mann, harte Schale, weicher Kern. Britischer Gentleman, immer gut gekleidet, perfekt sitzender Anzug, mit der Extraportion Charme und den schönsten Autos für die wildesten Verfolgungsjagden."