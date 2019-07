München - Drei Verletzte - das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Montagabend. Eine Polizeistreife hatte gerade einen Verkehrsunfall in der Martin-Greif-Straße aufgenommen, als es laut Polizei kurz danach zu Handgreiflichkeiten mit einem am Unfall unbeteiligten Autofahrer (37) kam.