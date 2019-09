Autobiografie "Inside Out" Demi Moore blickt zurück: Diese Schicksalsschläge gibt sie preis

"Mein Wert war verbunden mit meinem Körper"

Die seelischen Narben der Demi Moore reichen weit in ihre Jugend zurück: Mehrfach habe ihre Mutter versucht, sich umzubringen. Und: Moore selbst sei im Alter von 15 Jahren vergewaltigt worden. Ihren Selbstwert habe sie stets anhand ihres Aussehens gemessen. So erklärt Moore laut der "New York Times" in ihrem Buch: "Ich wurde nicht geliebt, solange ich nicht etwas von mir gab. Mein Wert war verbunden mit meinem Körper".