An seinem Auto entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrsschildern beläuft sich auf circa. 10.000 Euro. Wegen eines vorsorglichen Rettungshubschraubereinsatzes war die A8 Richtung Salzburg für rund eine Stunde komplett gesperrt. Es kam zu einem größeren Stau.