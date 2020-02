Haar - Bei einem Unfall auf der A99 in Fahrtrichtung Nürnberg ist am Samstag ein Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 23-Jähriger nahe der Anschlussstelle Haar mit seinem Chevrolet nach links von der Fahrbahn ab, schrammte dort an der Mittelleitplanke entlang, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Ein 33-Jähriger krachte daraufhin mit seinem Ford in die Fahrerseite des Chevrolets und kam ebenfalls schwer beschädigt zum Stehen.