Schnaittach - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) ist am Donnerstag ein Mädchen ums Leben gekommen. Sein Vater (45) war mit dem Kind und dessen zehn Jahre altem Bruder in seinem Wagen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen auf dem Standstreifen stehenden Pannen-Lkw auffuhr.