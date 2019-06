Wegen Tunnelsperre: Geisterfahrer benutzen Rettungsgasse

Und als hätten die Beamten nicht schon genug erlebt an diesem Abend, kamen dem Einsatzfahrzeug kurz darauf an einem weiteren zeitweise gesperrten Tunnel bei Eching am Ammersee im Landkreis Landsberg am Lech ein Wohnmobil mit Pferdeanhänger und zwei Autos auf der Fernstraße entgegen.