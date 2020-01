Die A8 war in der Folge für etwa eine Stunde in Richtung Stuttgart gesperrt. Anschließend musste der Verkehr auf zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Es bildete sich ein Rückstau auf der A99 Eschenrieder Spange bis zur Anschlussstelle Ludwigsfeld und auf der A8 bis zur Anschlussstelle Langwied. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 32.000 Euro.