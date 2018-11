Ein 19-jähriger Ebersberger war gerade zusammen mit vier Freunden in seinem VW auf der Ingolstädter Straße unterwegs, von der aus er nach links in die Anton-Will-Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er allerdings den entgegenkommenden BMW eines 48-jährigen Münchners, der mit seiner Frau (47) und der gemeinsamen Tochter (6) stadtauswärts unterwegs war. An der Kreuzung prallte der BMW dann mit hoher Wucht frontal in die Seite des VW.