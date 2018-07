Fahrradfahrer schlägt Sanitäterin ins Gesicht

Just in dem Moment, in dem eine 42-jährige Sanitäterin das Fahrzeug verließ und auf die Straße trat, wurde sie unvermittelt von einem Radfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Weil die 42-Jährige Ausrüstung in den Händen hatte, war sie ohne jede Abwehrmöglichkeit. Sie erlitt leichte Verletzungen.