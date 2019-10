Auszug aus den Memoiren "Ich" Elton John über seine Haare: "Ich hasste es, wie ich aussah"

"Ohne Haare habe ich eine verstörende Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur Shrek", macht Musik-Ikone Elton John (72, "Candle in the Wind") in seiner Biografie "Ich" öffentlich. Diese erscheint am 14. Oktober und enthält neben Geschichten, die durchaus einschneidende Momente für den Sänger darstellen, auch die eine oder andere Anekdote zum Schmunzeln.