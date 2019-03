...wilde Zeiten: "Die 60er Jahre waren eine sehr offene Zeit, in der man sehr schnell und sehr häufig Beziehungen begann und wieder auflöste. Es waren sehr oft diese sogenannten One-Night-Stands. Das hatte tatsächlich etwas von sportlichem Gehabe. Also, dass mit dem ,Tore schießen’ ist vielleicht nicht ganz falsch. Ich habe das eine Zeit lang so gelebt. Aber nicht mit der größten Überzeugung. Einen Lebenssinn konnte ich darin nicht erkennen."