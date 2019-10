Auszeit gefällig? So können wir den Tag der Deutschen Einheit nutzen

Couch oder Raus?

Wer den Feiertag doch lieber in den heimischen vier Wänden verbringen möchte, kann die Gelegenheit nutzen und ausmisten! Denn jeder hat sie, die Tiefen des (Schuh-) Schrankes, von denen keiner weiß, was genau dort wohnt: Die abgetragenen Sneaker von vor zehn Jahren oder die hundertste Jeans, von der Frau genau weiß, dass sie nie mehr reinpassen wird ... Ballast, der nicht nur den Schrank, sondern auch das eigene Leben vermüllt. Also raus damit!