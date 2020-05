Auszeit für die Haut Wie viele Beauty-Produkte braucht die Haut wirklich?

In den Regalen der Drogeriemärkte sind sie nicht zu übersehen: Feuchtigkeitscremes, Gesichtswasser, Anti-Aging-Mittel. Sie alle versprechen ein besseres und gesünderes Hautbild. Aber braucht die Haut diese zusätzlichen Beauty-Booster überhaupt? Naturkosmetik-Experte Michael Droste-Laux zeigt sich skeptisch. Er plädiert in seinem gleichnamigen Buch sowie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news für eine "Auszeit für die Haut".