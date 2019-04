Auszeichnungen für Kerner und Kebekus "Radio Regenbogen Award 2019": Boris Becker hatte Mama Elvira dabei

Auf dem "Radio Regenbogen Award 2019" sorgte Tennislegende Boris Becker (51) für einen ganz besonderen Anblick. Zu der Preisverleihung in der Europa-Park-Arena in Rust brachte Becker seine Mutter Elvira Pisch mit und schritt mit ihr gemeinsam über den roten Teppich. Der Award wird bereits seit 1998 vergeben und fand demnach in diesem Jahr schon zum 22. Mal statt. Moderiert wurde das Event von TV-Allrounder und Komiker Thomas Hermanns (56).