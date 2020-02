Auszeichnung in Los Angeles Sharon Stone stiehlt Fürst Albert von Monaco die Show

Große Bühne für Fürst Albert II. von Monaco (61) in Hollywood. Er wurde in Los Angeles bei der "The Global Ocean Gala" für sein Engagement zum Schutz des Planeten und der Ozeane ausgezeichnet. Das Event, das ihm zu Ehren stattfand, ließen sich auch einige Hollywood-Stars nicht entgehen. Allen voran Schauspielerin Sharon Stone (61, "Basic Instinct"), die in einem grünen Glitzer-Anzug, unter dem sie nur einen schwarzen BH trug, mit Albert II. für Fotos posierte.