Auszeichnung für "Killing Eve" Golden Globes 2019: Ein ganz besonderer Sieg für Sandra Oh

Sandra Oh hat sich mit ihrer Performance in der BBC-Serie "Killing Eve" in der Kategorie "Beste Serien-Hauptdarstellerin - Drama" durchgesetzt. Sie ist die erste asiatisch-stämmige Frau, die es geschafft hat, mehrere Golden Globes zu gewinnen. Im Jahr 2006 hat sie bereits in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin - Serie, Mini-Serie oder TV-Film" triumphiert - damals noch für "Grey's Anatomy". Zudem ist sie erst die zweite Asiatin überhaupt, die sich in dieser Hauptdarsteller-Kategorie durchsetzen konnte. Das ist vor ihr nur Yoko Shimada (65) im Jahr 1981 gelungen. Sichtlich gerührt dankte Oh ihren Eltern, die im Publikum saßen.