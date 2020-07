Das habe ihre Kollegen finanziell extrem getroffen, so Inselkammer, eine leidenschaftliche Gastronomin und bayerische Landespräsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Der Lockdown ist mittlerweile zwar vorbei. Auf dem Land erhole sich das Gastgewerbe langsam. Doch in der Stadt sehe es dramatisch aus, so Inselkammer. 50 bis 70 Prozent betrage der aktuelle Umsatzeinbruch bei Münchner Wirten.