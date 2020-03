Tegernsee - "Wir sind hier keine Deppen", tobt der Rathauschef von Rottach-Egern schon mal, wenn eine dieser vielen Luxusbauten in seiner Gemeinde über das Ziel hinausschießt. Und davon gab es bislang viele, bei denen Christian Köck (CSU) die Bauherren an die Ortsplanungssatzung erinnern musste. Wo die Nachfrage so immens ist, wird jeder Zentimeter ausgenutzt. Oft mehr, als erlaubt. Denn bebaubare Flächen sind am Tegernsee rar. Entsprechend stiegen die Preise, die sich in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt haben.