Der HSV-Anhänger kam per Bus mit einer Reisegruppe nach München. Als sie etwa eine halbe Stunde vor dem Anpfiff am Gästeparkplatz Nord der Allianz Arena aus dem Bus stiegen, schaute er in Richtung einiger USK-Beamten und sagte laut Gericht zu einem Mitreisenden aus der Gruppe: "Schau dir mal die scheiß Lutscher an."