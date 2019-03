Würzburg - Tabellenführer Bayern München hat seine kurzzeitige Auswärtsschwäche in der Basketball Bundesliga (BBL) abgelegt. Der Meister gewann am Montag nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fremde bei s.Oliver Würzburg locker mit 81:70 (42:31). Bester Werfer der Münchner war Nihad Djedovic mit 13 Punkten, Jordan Hulls erzielte für die Würzburger 17 Zähler.