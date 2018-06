"Ich kann mir keine Kommunikationsprobleme leisten", sagte van Marwijk: "Wenn ich in so kurzer Zeit eine Mannschaft entwickeln soll, müssen die Leute mich kennen und mir in die Augen schauen und wissen, was ich meine." Nach der WM übernimmt in Graham Arnold wieder ein Australier den Asienmeister von 2015 und viermaligen Ozeanienmeister. Van Bommel steigt dann in seiner niederländischen Heimat zum Cheftrainer auf.

Zitat des Tages

"Ich müsste dich jetzt eigentlich auf der Stelle entlassen."

(Der australische Verbandschef Steven Lowy zu Mark van Bommel, der neuer Trainer bei der PSV Eindhoven wird. Lowy spielte mit der nicht ernst gemeinten Aussage auf den spanischen Coach Julen Lopetegui an, der kurz vor der WM entlassen wurde, weil er einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben hatte)

