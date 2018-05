Ausstrahlung im Herbst Drehstart für neuen "In aller Freundschaft"-Ableger

Das Erste wird noch freundschaftlicher: Wie der Sender am Freitag mitteilte, haben die Dreharbeiten für die neue Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" begonnen. In vorerst acht Folgen wird das Leben und Arbeiten von fünf jungen, angehenden Krankenschwestern und Pflegern erzählt, die an dem fiktiven Volkmann-Klinikum in Halle ihre Ausbildung absolvieren.