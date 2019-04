Ausstrahlung am Samstag Jackson-Doku "Leaving Neverland": Demo vor ProSieben-Zentrale geplant

Die umstrittene Dokumentation "Leaving Neverland" über den verstorbenen Popstar Michael Jackson (1958-2009) schlägt bereits vor der Deutschland-Ausstrahlung am Samstag, den 6. April um 20:15 Uhr auf ProSieben hohe Wellen. Wie unter anderem die "Abendzeitung" berichtet, planen Jackson-Fans am Samstag eine Demonstration vor der ProSieben-Zentrale in Unterföhring bei München. Man wolle damit auf "Verleumdungen und Falschaussagen" aufmerksam machen, heißt es. Eine Sprecherin des Landratsamtes habe bestätigt, dass eine solche Veranstaltung angemeldet worden sei.