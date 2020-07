Ausstrahlung am 6. September Bestätigt: Mit diesem Krimi startet die "Tatort"-Jubiläumssaison

Aktuell dürfen die Zuschauer noch das Krimiprogramm am Sonntag selbst bestimmen und jeweils ihre Wunsch-"Tatort"-Wiederholung wählen. Doch nun steht endlich auch der erste neue Krimi fest. "Der erste 'Tatort' nach der Sommerpause ist aus Wien und hat den Titel 'Pumpen'", bestätigt die Programmdirektion des Ersten am Dienstag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Der Wiener Fall mit den Ermittlerin Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) wird am 6. September ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.