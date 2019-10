Ausstrahlung am 23. Oktober Doku erinnert an verstorbenen "Köln 50667"-Star Ingo Kantorek

Nach dem tödlichen Unfall von Ingo Kantorek (1974-2019) am 16. August erinnert RTL II mit einer Sondersendung an den Soap-Darsteller. Im Anschluss an seinen letzten Auftritt bei "Köln 50667" ist "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" am Mittwoch, den 23. Oktober, um 20:15 Uhr zu sehen. Dabei geben laut dem Sender "Freunde, Kollegen und Wegbegleiter einen tieferen Einblick in das Seelenleben des Fan-Lieblings".