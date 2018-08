Ausstieg nach dem Staffelfinale Larissa Marolt verabschiedet sich von "Sturm der Liebe"

"Mein Engagement bei 'Sturm der Liebe' war eine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt in dieser Produktion beeindruckt. Jetzt ist es an der Zeit weiterzuziehen, aber ich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen mit", resümiert Marolt ihre Zeit bei der Telenovela. Auch ihr Spielpartner Sebastian Fischer (35) verlässt die Serie: "Ich empfinde große Dankbarkeit. Dankbarkeit für ein großartiges Team, das mich in allem beispiellos unterstützt hat. Dankbarkeit, dass ich diese Rolle spielen und so tolle Menschen kennenlernen durfte".