Hommage an Hannelore Elsner: Wiebe zeigt "Das tätowierte Leben"

In stundenlanger Kleinarbeit malte Hans M. Bachmayer die Buchstaben auf ihr schönes Gesicht und ihren zarten Körper. "Sie lebte sich mit jeder Silbe auf ihrem Gesicht mehr in diese Abstraktion hinein und plötzlich war ihr schönes, tapferes, wildes Kriegergesicht Abstraktion pur", so Wiebe.