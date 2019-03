Ausstehende Unterhaltszahlungen R. Kelly ist wieder in Polizeigewahrsam

Erst vor einer Woche war er gegen eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar (umgerechnet etwa 88.500 Euro) aus der Haft entlassen worden, jetzt ist US-Musiker R. Kelly (52) offenbar erneut in Polizeigewahrsam. Das meldet die "Chicago Sun-Times" meldet. Diesmal geht es nicht wie zuvor um die Missbrauchsvorwürfe, die er vehement bestreitet, sondern um fehlende Unterhaltszahlungen in Höhe von 161.663 Dollar (etwa 143.000 Euro).