"Außergewöhnliche Gelegenheit" Barack und Michelle Obama produzieren Podcasts für Spotify

Die Obamas haben Higher Ground 2018 gegründet. Sie kündigten zunächst an, für Netflix Filme, Dokumentationen und Serien zu produzieren. Der Übergang zu Podcasts ermögliche es ihnen nun "das Unterhaltungsangebot zu erweitern". In dem Statement wird Barack Obama laut "Variety" so zitiert: "Podcasts bieten eine außergewöhnliche Gelegenheit, den produktiven Dialog zu fördern, Menschen zum Lächeln zu bringen und zum Nachdenken anzuregen und uns hoffentlich alle ein wenig näher zusammenzubringen."