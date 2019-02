Chefscout des FC Bayern beobachtet Pépé

Das Interesse scheint nun konkreter zu werden: Wie die "Sport Bild" berichtet, wurde Bayerns-Chefscout Laurent Busser am vergangenen Freitag im Stadion von RC Strasbourg gesichtet. Gegner war der OSC Lille - mit Pépé in der Startaufstellung. Der 23-jährige Ivorer spielte beim 1:1 über die vollen 90 Minuten. Diesmal blieb er zwar ohne Torbeteiligung, doch in dieser Saison hat der Flügelspieler bereits 16 Tore erzielt und zehn weitere Treffer aufgelegt.