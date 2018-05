Der Kroate könnte zwei etwas mehr als weniger erfolgreiche Jahre Arbeit in Frankfurt mit dem Pokalsieg krönen. Für die Eintracht wäre es die erste Trophäe seit dem Cup-Erfolg 1988, also seit 30 Jahren. Viel besser für den künftigen Bayern-Coach: Kovac könnte seinem künftigen Arbeitgeber ein Schnippchen schlagen, ihm würde man in München mit diesem Pokalsieg in der Vita sicher (noch) mehr Respekt und Wohlwollen entgegenbringen, wenn es ab dem 8. Juli beim Trainingsstart an der Säbener Straße ernst wird.