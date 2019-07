Nicht in allen Fällen aber ist der Verkauf das Ziel – nämlich, wenn ein sogenannter Staatsbedarf vorliegt. Das sei etwa der Fall, wenn das Land Immobilien für Staatsbedienstetenwohnungen brauche, teilt das Landesamt mit. Derzeit gibt es demnach gut 3.600 Immobilien im Portfolio des Landes, davon rund ein Drittel außerhalb von Bayern – denn laut Gesetz erbt das Bundesland, in dem der Verstorbene zuletzt gewohnt hat. Innerhalb von Bayern befänden sich die meisten Erbimmobilien mit mehr als 800 Stück in Unterfranken. Neben Immobilien finden sich auf der Seite Immobilien Freistaat Bayern auch Vermietungs- und Verpachtungsangebote – aktuell etwa für maximal 40 Pferdestellplätze auf der Reitanlage Achselschwang in Utting.

