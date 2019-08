Aussehen ist nicht alles Angelina Jolie: Diesen Rat gibt sie ihren Töchtern mit auf den Weg

Ihr Rat als Mutter

Ob Jolies Töchter Zahara (14), Shiloh (13) und Vivienne (11) wohl einmal in die Fußstapfen ihrer berühmten und engagierten Mutter treten werden? Die Einstellung der 44-Jährigen scheinen sie jedenfalls bereits in jungen Jahren mit auf den Weg zu bekommen. "Ich sage meinen Töchtern oft, dass das Wichtigste, was sie tun können, darin besteht, ihren Geist zu entwickeln", fährt die Schauspielerin fort. "Man kann immer ein hübsches Kleid anziehen. Es ist aber egal, was man trägt, wenn der Verstand nicht stark ist."