Bewerben kann man sich mit einem Sortiment aus Lebensmitteln, Blumen oder Gastronomie. Begrüßt wird, so heißt es in der Ausschreibung, wenn Konzepte vorgelegt werden, "die auf dem Viktualienmarkt noch nicht vertreten sind" – und wenn der Standlbetreiber möglichst oft selbst an seinem Stand steht und die Kundschaft beraten kann.

Bewerbungsschluss fürs Ausschreibungsverfahren bei den Markthallen München ist der 13. März. Mehr Infos gibt es unter markthallen-muenchen.de.

