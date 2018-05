Der Laster war auf der A70 von Bayreuth in Richtung Bamberg unterwegs. Rund 600 Meter vor der Anschlussstelle Roßdorf am Berg (Lkr. Bamberg) bemerkte der Fahrer plötzlich Rauch aufsteigen. Er stellte seinen Laster auf dem Standstreifen ab. Als er dann die aufsteigenenden Flammen bemerkte, koppelte er die Zugmaschine geistesgegenwärtig ab und brachte diese damit in Sicherheit.