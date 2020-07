Aussage vor Gericht Amber Heards Schwester wollte sie von Heirat mit Johnny Depp abhalten

"Andere Seite von ihm war ein Monster"

Amber Heard, die Depp wegen körperlicher Misshandlung in mindestens 14 Fällen beschuldigt, war bereits an ihrem dritten Tag im Zeugenstand in London zu einem weiteren Vorfall im März 2015 in Down Under befragt worden. Sie sagte aus, dass der Hollywood-Star während eines Streits bis zu 30 Schnapsflaschen "wie Granaten oder Bomben" auf sie geworfen haben soll. Depp hatte zuvor behauptet, Heard hätte ihm die Fingerspitze im Streit mit einer Wodkaflasche abgetrennt. "Ich habe nur Dinge geworfen, um Johnny zu entkommen, als er mich verprügelt hat", erwiderte Heard.