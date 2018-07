München - Den Männern, die im Februar 2017 zwei ihrer Freunde töteten, will sie nicht gegenüberstehen müssen. Luise S. (77) hat in der Gewaltnacht von Höfen (bei Bad Tölz) als einzige die Misshandlungen der Einbrecher überlebt. An den Folgen leidet sie körperlich und seelisch bis heute.