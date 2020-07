Aussage gegen Aussage Amber Heard: "Johnny warf etwa 30 Flaschen auf mich"

Die Schauspielerin, die Depp wegen körperlicher Misshandlung in mindestens 14 Fällen beschuldigt, wurde an ihrem dritten Tag im Zeugenstand in London zu dem Vorfall im März 2015 in Down Under befragt. Depp hatte zuvor behauptet, Heard hätte ihm die Fingerspitze im Streit mit einer Wodkaflasche abgetrennt. Seine Ex sagt dagegen: "Ich habe nur Dinge geworfen, um Johnny zu entkommen, als er mich verprügelt hat." Auch die Behauptung, sie habe ihm eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt, wieß Heard von sich: "Nein, Johnny hat es direkt vor meinen Augen getan. Er tat öfter solche Dinge."