München – Die Jubeltraube nach dem Elfer-Krimi im Toto-Pokal gegen Unterhaching (4:3 n.E.) am Freitag zeigte es: nach der finalen Parade von Marco Hiller (AZ-Note 1) waren Felsbrocken von Löwen-Herzen gefallen. So viel Freude über den nächsten Schritt in einem zweitrangigen Wettbewerb?