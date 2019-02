Ausreisepflicht nicht gebannt 21 Savage aus Abschiebehaft entlassen

21 Savage wurde bei der Einreise in die USA festgenommen, da er keine gültigen Papiere hatte und sein US-Visum seit vielen Jahren abgelaufen war. Dies bestätigte die US-Einreisebehörde. Was die Öffentlichkeit bis dahin nicht wusste: Er ist britischer Staatsbürger, der 2005 mit einem Kurz-Visum in die Vereinigten Staaten einreiste und seit 2006 dort illegal lebte. Zahlreiche Künstler, darunter auch Post Malone (23) und Kendrick Lamar (31), machten sich in den letzten Tagen für einen Verbleibt von 21 Savage in den USA stark.